Surto de cólera deixa pelo menos 40 mortos no Sudão

Ao menos 40 mortes vinculadas à cólera foram registradas em uma semana na região sudanesa de Darfur, no surto mais grave da doença enfrentado pelo país africano devastado pela guerra, alertou nesta quinta-feira (14) a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"Além de uma guerra total, a população do Sudão está sofrendo agora o surto mais grave de cólera que o país registrou em anos", afirmou a organização médica em um comunicado.

"Somente na região de Darfur, as equipes do MSF atenderam mais de 2.300 pacientes e registraram 40 mortes na última semana".

Desde julho de 2024, quase 100.000 casos de cólera foram registrados em todo o Sudão, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que alertou que a doença está se propagando "por todos os estados sudaneses".

A temporada de chuvas, que se intensifica em agosto, pode agravar a crise de saúde. 

A cólera é uma infecção intestinal aguda que se propaga através de alimentos e água contaminados com bactérias, frequentemente procedentes de matéria fecal. A doença provoca diarreia grave, vômitos e cãibras musculares. 

A doença pode ser fatal em poucas horas quando não é tratada, mas pode ser curada com uma simples reidratação oral e com o uso de antibióticos em casos mais graves.

A guerra sudanesa, que completou três anos e provocou dezenas de milhares de mortes, além de ter forçado o deslocamento de milhões, resultou no que as Nações Unidas descrevem como "a pior crise humanitária do mundo".

