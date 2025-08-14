Sul da Europa é consumido por incêndios e onda de calor

O sul da Europa prossegue com o seu verão infernal nesta quinta-feira (14) e sofre com uma onda de calor que já dura quase duas semanas, incluindo incêndios florestais que provocaram a terceira morte na Espanha. "Estamos novamente impactados com a morte de um segundo voluntário, que perdeu a vida na província de León", lamentou o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, um dia após Madri solicitar a ajuda da União Europeia para combater os incêndios.

O homem falecido tinha 36 anos e morreu em consequência de queimaduras sofridas quando acompanhava outro voluntário de 35 anos, que morreu na terça-feira. A terceira morte foi a de um romeno que trabalhava em uma hípica ao norte de Madri, no incêndio de 'Tres Cantos'. Há 11 incêndios de nível 2 na Espanha (de uma escala que vai até 4). Os mais preocupantes são os da província de Zamora, na região de Castilla y León, onde "uma área significativa" ardeu em chamas, explicou o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, ao canal público TVE. A França respondeu ao pedido de ajuda da Espanha à Europa e anunciou nesta quinta-feira o envio de duas aeronaves especializadas no combate a incêndios.

A maioria dos espanhóis, exaustos pelas temperaturas extremas de 40°C, que mal proporcionam alívio à noite, tenta resfriar suas casas, enquanto outros são forçados a abandoná-las diante das chamas. Desde o início da onda de incêndios, pelo menos 10.700 pessoas foram deslocadas, segundo o Ministério do Interior. - Triângulo de fogo -

País na linha de frente do aquecimento global na Europa, a Espanha está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos enfrenta uma multiplicação e intensificação das ondas de calor. Desde o início do ano, mais de 142.000 hectares foram reduzidos a cinzas, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), e 201 incêndios foram registrados. Além de Castilla y León, a Galícia (noroeste), a Comunidade Valenciana (leste) e Extremadura (oeste) são motivo de grande preocupação, formando um triângulo de fogo em todo o país e fechando quase 15 estradas, segundo um mapa da Direção-Geral de Trânsito (DGT).

"Uma noite em que as piores previsões se concretizaram", escreveu no X Abel Bautista, chefe do governo regional da Extremadura (oeste), sobre o enorme incêndio na região, que já consumiu 4.600 hectares. Em Portugal, aeronaves foram mobilizadas para combater quatro grandes incêndios florestais no norte e centro do país. Somente no centro, o foco de Arganil conta com mais de 800 bombeiros, enquanto o incêndio de Trancoso, que arde desde sábado, ainda avança nesta quinta-feira. - Melhora na Grécia -