Putin e Trump discutirão soluções para o conflito na Ucrânia em reunião no Alasca

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo americano, Donald Trump, discutirão "principalmente" como resolver o conflito armado na Ucrânia em uma conversa "cara a cara" durante a reunião de cúpula histórica na sexta-feira (15), no Alasca, informou o Kremlin. O encontro acontecerá sem a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta quinta-feira (14) em Londres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reunião entre Putin e Trump é considerada decisiva para tentar acabar com o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nenhum líder europeu, no entanto, foi convidado a participar. A reunião começará com um encontro "cara a cara" entre Putin e Trump na presença de intérpretes, e as negociações entre as delegações continuarão durante o almoço, na presença de um grupo de especialistas, explicou o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov. "A agenda se concentrará principalmente na resolução da crise ucraniana", acrescentou Ushakov, que também mencionou os temas "paz" e "segurança", "questões internacionais importantes" e "cooperação bilateral". As negociações começarão às 11h30 (16h30 no horário de Brasília) e os dois líderes concederão uma entrevista coletiva conjunta na base aérea de Elmendorf, em Anchorage, Alasca.

A última coletiva de imprensa conjunta de Putin e Trump aconteceu em 2018, quando eles se encontraram em Helsinque. - Europa espera uma trégua - Zelensky e seus aliados europeus, que temem a adoção de decisões prejudiciais a Kiev durante a cúpula, intensificaram a pressão diplomática nos últimos dias.

Nesta quinta-feira, Starmer recebeu calorosamente o líder ucraniano em Downing Street com um abraço e um aperto de mão. Nenhum dos dois fez declarações ao final da reunião. Trump afirmou na quarta-feira que teve uma "conversa muito boa" com o presidente ucraniano e os líderes de países europeus, da UE e da Otan. Zelensky viajou a Berlim para acompanhar as reuniões virtuais, onde foi recebido pelo chanceler alemão, Friedrich Merz. "Esperamos que o tema central da reunião" de sexta-feira seja "um cessar-fogo imediato", declarou Zelensky na ocasião. Starmer, por sua vez, mencionou uma oportunidade "real" para uma trégua.

Segundo o presidente finlandês, Alexander Stubb, presente na reunião, "não haverá discussões sobre os territórios" durante a cúpula de Anchorage. Ele acrescentou que Trump "não buscará chegar a um acordo no Alasca". O presidente americano afirmou que quer "sondar o terreno" no Alasca com Putin. Segundo ele, há dois resultados possíveis. Se a reunião correr bem, levará, segundo Trump, "quase imediatamente" a um encontro entre Zelensky, Putin e o próprio presidente americano, com o objetivo de encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva russa.