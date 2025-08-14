Preços no atacado nos EUA sobem em julho para maior nível em três anos

Os preços para o produtor nos Estados Unidos subiram em julho ao nível mais elevado desde 2022, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (14).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,9% na comparação mensal, acima do previsto pelos analistas, após permanecer sem alterações em junho, indicou o Departamento do Trabalho.