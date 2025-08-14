Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin

O petróleo subiu nesta quinta-feira (14) na véspera de uma reunião no Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin que será acompanhada de perto pelos operadores. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro avançou 1,84%, a 66,84 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em setembro, ganhou 2,09%, a 63,96 dólares. "O mercado está (...) muito nervoso", comentou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. "Há, em particular, algumas preocupações sobre o que [o presidente dos Estados Unidos] Donald Trump vai dizer", avaliou o analista. Trump ressaltou nesta quinta-feira que apenas uma cúpula tripartite que incluísse também seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, poderia selar um acordo de paz na Ucrânia, e reiterou que seria necessário "dividir" territórios.

A reunião com Putin "prepara o segundo encontro, mas há 25% de probabilidade de que (...) não seja bem-sucedida", declarou Trump à Fox News Radio. No dia anterior, ele havia advertido que a Rússia enfrentaria "consequências muito graves" se não aceitasse pôr fim à guerra, sem entrar em detalhes. "Alguns operadores temem que, se o encontro não correr bem, vejamos sanções mais severas sobre o petróleo russo, privando assim o mundo desse petróleo ou tornando muito mais difícil seu acesso ao mercado", sublinha Stephen Schork.

Isso impulsionaria mecanicamente os preços do ouro negro para cima, já que Moscou é um dos principais exportadores mundiais de petróleo. Trump já havia ameaçado aplicar tarifas sobre produtos provenientes de países que compram petróleo russo, citando especificamente a Índia. De modo geral, "as expectativas para a reunião [de sexta-feira] mudam quase de hora em hora", destaca Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Energy, o que torna muito incerta a evolução de curto prazo dos preços do petróleo.