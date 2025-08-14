Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países árabes condenam declarações de Netanyahu sobre 'Grande Israel'

Autor AFP
Vários países árabes, começando por Egito e Jordânia, condenaram as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que mencionou, em uma entrevista, sua visão de um "Grande Israel",  e denunciaram uma "ameaça à soberania" dos países da região.

A expressão "Grande Israel" faz referência a fronteiras bíblicas da época do rei Salomão, que incluiriam a Cisjordânia, mas também parte dos territórios situados em Jordânia, Líbano e Síria, que alguns israelenses ultranacionalistas sonham ocupar.

Na terça-feira, durante uma entrevista à emissora I24 News, um jornalista perguntou a Netanyahu se ele apoiava a "visão" de um "Grande Israel".

"Certamente", respondeu o primeiro-ministro em duas ocasiões.

Na quarta-feira, o Egito, que teve o Sinai ocupado por Israel após a guerra de 1967, anunciou "condenar o que foi reportado em alguns veículos israelenses sobre o que se chama de 'o Grande Israel'".

O Cairo "solicitou esclarecimentos a respeito, dado o que reflete em termos de provocação à instabilidade, repúdio da opção de paz na região e insistência na escalada", escreveu o ministério das Relações Exteriores egípcio.

A diplomacia jordaniana criticou, por sua vez, o que chamou de uma "perigosa escalada provocativa e uma ameaça à soberania dos países".

Nesta quinta-feira, o ministério das Relações Exteriores iraquiano condenou "as declarações provenientes da entidade de ocupação sobre o que se chama de 'a visão do Grande Israel', que revelam claramente as ambições expansionistas desta entidade".

"Estas declarações representam uma clara provocação à soberania dos países", acrescentou o ministério.

A Arábia Saudita expressou, na quarta-feira, "seu total repúdio às ideias e projetos de colonização e expansão adotados pelas autoridades de ocupação israelenses", reiterando "o direito histórico e legal do povo palestino a estabelecer seu Estado independente".

Em fevereiro, vários países árabes, incluindo a Arábia Saudita, condenaram declarações de Netanyahu que sugeriam a criação de um Estado palestino em território saudita.

