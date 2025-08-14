Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novos compromissos são propostos em negociações sobre poluição por plástico

Novos compromissos são propostos em negociações sobre poluição por plástico

Tipo Notícia

Um novo esboço de compromissos foi proposto na madrugada desta sexta-feira (15) aos governos de 185 países que negociam com dificuldade em Genebra um tratado internacional contra a poluição por plástico.

O texto, que inclui mais de uma centena de pontos a serem resolvidos, constitui "uma base aceitável de negociação", indicaram duas fontes governamentais ouvidas pela AFP. Diversas ONGs, no entanto, consideraram o texto "insuficiente" para "proteger a saúde humana e o meio ambiente".

