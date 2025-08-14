Moradores de DC protestam enquanto Casa Branca promete agentes federais em patrulha 24h por dia

Depois de a polícia montar um posto de controle de veículos ao longo do movimentado corredor da 14th Street Northwest, manifestantes gritaram: "Voltem para casa, fascistas" e "Saiam das nossas ruas". Alguns manifestantes ficaram no cruzamento em frente ao posto de controle e pediram aos motoristas que desviassem o olhar.

Moradores de um bairro de Washington, DC, fizeram fila na quarta-feira, 14, para protestar contra o aumento da presença policial depois que a Casa Branca disse que o número de tropas da Guarda Nacional na capital do país aumentaria e que agentes federais estariam nas ruas 24 horas por dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação se intensificou alguns dias após o anúncio do presidente Donald Trump de que seu governo assumiria o departamento de polícia da cidade por pelo menos um mês. O prefeito democrata da cidade caminhou na corda bamba política, referindo-se à tomada de poder como um "impulso autoritário" em determinado momento e, posteriormente, enquadrando a chegada de policiais como um reforço à segurança pública, embora com poucos indicadores específicos de sucesso.

O presidente republicano afirmou que a criminalidade na cidade estava em níveis emergenciais que somente uma intervenção federal poderia resolver, mesmo com líderes do Distrito de Columbia apontando estatísticas que mostram que os crimes violentos atingiram o menor nível em 30 anos, após um aumento acentuado há dois anos.

Ao contrário de outros estados e cidades dos EUA, a lei dá a Trump o poder de assumir o controle da polícia de Washington por até 30 dias. Estender seu poder sobre a cidade por mais tempo exigiria a aprovação do Congresso, o que pode ser difícil diante da resistência democrata.

Trump sugeriu que poderia buscar um período mais longo de controle ou decidir pedir ao Congresso que exerça autoridade sobre as leis municipais que seu governo considera frouxas em relação à criminalidade. "Faremos isso muito rapidamente. Mas queremos extensões. Não quero declarar estado de emergência nacional. Se for preciso, declararei", disse ele. (Com Associated Press)