Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

O atacante Franco Mastantuono revelou, após assinar seu contrato de seis anos com o Real Madrid nesta quinta-feira (14), que realizou o sonho de jogar pelo clube, onde outro ex-jogador do River Plate, Alfredo di Stefano, fez história. "Meu primeiro sonho como jogador era jogar no River Plate, e consegui realizá-lo. O maior time das Américas. Muitos jogadores se transferiram do River Plate para o Real Madrid", declarou Mastantuono em entrevista coletiva no complexo esportivo de Valdebebas, nos arredores da capital espanhola.

A pouca idade o impediu de conhecer o lendário Di Stefano, também argentino, que marcou época no Real Madrid, onde quer deixar sua marca. "Não tive o privilégio de ver Di Stéfano, mas meus avós já me contaram, e o que ele significou para o futebol mundial e para este clube é enorme", comentou Mastantuono. Antes, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também falou sobre seu antigo clube e Di Stefano.