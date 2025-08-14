Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante Franco Mastantuono revelou, após assinar seu contrato de seis anos com o Real Madrid nesta quinta-feira (14), que realizou o sonho de jogar pelo clube, onde outro ex-jogador do River Plate, Alfredo di Stefano, fez história.

"Meu primeiro sonho como jogador era jogar no River Plate, e consegui realizá-lo. O maior time das Américas. Muitos jogadores se transferiram do River Plate para o Real Madrid", declarou Mastantuono em entrevista coletiva no complexo esportivo de Valdebebas, nos arredores da capital espanhola.

"Para mim, é um privilégio me transferir do River Plate para o Real Madrid", afirmou o jogador, em seu aniversário de 18 anos, o que lhe permite integrar oficialmente o elenco do Real Madrid, já que o regulamento da Fifa estipula que jogadores de fora da UE devem ter 18 anos para fazer parte de uma equipe europeia.

A pouca idade o impediu de conhecer o lendário Di Stefano, também argentino, que marcou época no Real Madrid, onde quer deixar sua marca. 

"Não tive o privilégio de ver Di Stéfano, mas meus avós já me contaram, e o que ele significou para o futebol mundial e para este clube é enorme", comentou Mastantuono. 

Antes, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também falou sobre seu antigo clube e Di Stefano. 

"O River Plate tem uma conexão histórica e sentimental devido à história que nos une ao longo dos anos. Nosso sempre querido Alfredo Di Stéfano abriu caminho para que o clube se tornasse um dos maiores do mundo", disse Pérez. 

O Real Madrid anunciou a contratação em 13 de junho, após fechar um acordo com o River Plate. O valor total foi de € 63,2 milhões (cerca de R$ 398,5 milhões pela cotação atual), a transferência mais cara da história do futebol argentino.

