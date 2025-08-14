Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Autor AFP
Tipo Notícia

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 venderão 'naming rights' para locais selecionados do torneio para gerar receita adicional, uma medida que rompe com a tradição olímpica de proibir marcas em estádios e arenas esportivas.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (14), os organizadores (LA28) afirmaram que essa mudança histórica se aplicará a locais de destaque, contribuindo para o maior aumento na receita comercial do esporte.

"Desde o momento em que apresentamos nossa candidatura a LA28 estava comprometida em reinventar as possibilidades dos Jogos", disse Casey Wasserman, presidente da LA28, em um comunicado.

"O anúncio histórico desta quinta-feira cumpre essa promessa, criando o primeiro programa de 'naming rights' de locais na história olímpica e paralímpica, ao mesmo tempo em que promove a missão da LA28 de realizar Jogos totalmente financiados por fundos privados, sem novas construções".

Atualmente, existem contratos em vigor com a montadora Honda, patrocinadora da LA28, que já detém os 'naming rights' da arena de Anaheim, que sediará o torneio de vôlei, e com a empresa de mídia e tecnologia Comcast, que usará seu nome no estádio provisório de squash.

Conforme anunciado anteriormente, o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, sediará eventos de boxe e levantamento de peso.

Wasserman afirmou que as "colaborações inovadoras" gerarão receita acima do orçamento e "introduzirão um novo modelo de negócios que beneficiará todo o movimento olímpico".

"Somos gratos ao Comitê Olímpico Internacional (COI) por tornar essa transformação possível", acrescentou.

Serão concedidos 'naming rights' para até 19 instalações temporárias, e os patrocinadores do COI e os parceiros da LA28 terão a oportunidade de colocar seus nomes nas instalações dos Jogos.

As empresas que já têm seus nomes em instalações olímpicas, como o Estádio SoFi e a Arena Crypto.com, "terão a oportunidade de manter os direitos de nome das instalações durante os Jogos", indicou Wasserman.

Além disso, as políticas de "instalações limpas", que proíbem publicidade no campo de jogo, continuarão a ser aplicadas.

