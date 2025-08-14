Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A sociedade de investimentos brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição (OPA) do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia e agora controla 77,05% do capital, indicou nesta quinta-feira (14) a autoridade francesa de mercados financeiros (AMF).

"Esta etapa marca o sucesso definitivo da oferta da BWGI", disse a própria empresa em comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou uma OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.

A BWGI destaca que, em seu novo papel de acionista controlador, "acompanhará a criação de valor do grupo a longo prazo".

A investidora brasileira também afirmou que não tem intenção de introduzir "modificações que afetem o emprego" e se compromete a manter a sede da Verallia em Paris.

Com 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países, a Verallia se apresenta como líder europeia e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios.

kd/jbo/nth/pc/mb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar