Incêndios na Espanha provocam terceira morte

Uma pessoa morreu quando participava das operações de combate a um incêndio florestal na Espanha, na província de León, a terceira vítima fatal dos incêndios de verão (hemisfério norte) no país, informaram as autoridades nesta quinta-feira. "Hoje, lamentamos uma nova morte de uma pessoa que integrava o dispositivo que luta contra os incêndios na província de León", anunciou na rede social X o delegado de Governo (prefeito) da região de 'Castilla y Léon'.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nos informaram há pouco sobre a morte e, evidentemente, expressamos todas as condolências à família", disse o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, em uma entrevista na televisão pública TVE. A área mais afetada pelos incêndios na Espanha é a região noroeste, concretamente as regiões de 'Castilla y Léon' e a Galícia, mas também há outro foco importante em Extremadura. Grande-Marlaska disse que há 11 incêndios no país que provocam uma preocupação particular e que "estão principalmente em Zamora", província de 'Castilla y Léon' vizinha a Portugal. As primeiras mortes foram de um voluntário em 'Castilla y Léon' e de um funcionário de um centro hípico em um incêndio em 'Tres Cantos', ao norte de Madri.

Além disso, várias pessoas ficaram feridas e milhares foram obrigadas a abandonar suas casas. Na Grécia, outro país europeu afetado pelas chamas, os bombeiros avançaram nesta quinta-feira em sua luta contra um incêndio florestal nas imediações de Patras, a terceira maior cidade do país, enquanto aviões-tanque combatem as chamas em outros pontos. A situação no principal porto que liga o país à Itália melhorou consideravelmente após uma noite de trabalho intenso, informou o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.