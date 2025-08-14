EUA miram Mais Médicos e revogam vistos de brasileiros ligados ao programa

Sanções atingem o secretário do Ministério da Saúde e o atual coordenador para a COP30, acusados pelo secretário de Estado americano de fomentarem "esquema de trabalho forçado do regime cubano".O Departamento de Estado dos EUA tomou medidas para revogar os vistos de dois brasileiros que atuaram na implementação do programa Mais Médicos no Brasil, entre eles, o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do governo federal. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou os funcionários de serem cúmplices de um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" devido à contratação de profissionais de saúde de Cuba durante os primeiros anos do programa no Brasil. "O Mais Médicos foi um golpe diplomático inaceitável de 'missões médicas' estrangeiras", disse ele em publicação no X nesta quarta-feira (13/08). Foram revogados os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman. Seus familiares também ficaram proibidos de entrar nos EUA. Tabosa Sales era secretário de Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde quando o programa foi lançado pelo governo de Dilma Rousseff, em 2013. Hoje, é secretário de Atenção Especializada à Saúde na mesma pasta. Ele se tornou o primeiro funcionário do governo Lula a ser diretamente sancionado pela Casa Branca. Já Kleiman atuava como assessor internacional do Ministerio da Saúde e posteriormente assumiu cargo na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) responsável por mediar a parceria do governo brasileiro com Cuba. Em 2024, Kleiman se tornou diretor de Relações Internacionais e Parcerias da Presidência da República e, em 2025, coordenador para a Conferência do Clima da ONU, a COP30, por meio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). EUA acusam exploração O convênio entre Brasil e Cuba se manteve entre 2013 e 2018. À época, o objetivo do programa era ampliar o acesso à saúde levando profissionais a regiões onde havia escassez de profissionais. As vagas que não fossem ocupadas por brasileiros seriam preenchidas por médicos de outros países, a maioria, cubanos. "Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, esses funcionários usaram a OPAS como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, burlando as sanções dos EUA contra Cuba e pagando conscientemente ao regime cubano o que era devido aos médicos cubanos", disse o Departamento de Estado em um comunicado. "Dezenas de médicos cubanos que participaram do programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte da iniciativa", concluiu o órgão. Programa foi alvo de críticas Na última década, o programa foi alvo de polêmicas, reformas e desmontes. Ao ser lançado, o Mais Médicos foi duramente criticado pela categoria, que refutava o argumento sobre falta de profissionais de saúde no país. Associações do setor também criticavam a possibilidade de médicos cubanos atuarem no Brasil sem a revalidação do diploma e sem a exigência de conhecimentos elevados da língua portuguesa. Em 2018, o governo cubano se retirou da parceria após o então presidente eleito Jair Bolsonaro sugerir que faria modificações no programa no ano seguinte. Na ocasião, Bolsonaro também defendeu que os médicos cubanos estavam sujeitos a trabalho escravo no Brasil e alterou o escopo do programa. O Mais Médicos foi retomado com o antigo nome, mas sob um novo modelo, durante o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Casa Branca mira missões médicas cubanas A medida foi anunciada como parte de um esforço mais amplo da Casa Branca contra missões médicas cubanas que, segundo os EUA, exploram profissionais da saúde com trabalho forçado. Em junho, restrições de visto também foram aplicadas a funcionários de governos da América Central. Quatro meses antes, o governo americano já havia mirado autoridades cubanas envolvidas nos programas de envio de profissionais ao exterior. Nesta quarta-feira, Rubio confirmou que nacionais de países africanos, além de Cuba e Granada, também foram sancionados, sem citar os nomes dos afetados. Os Estados Unidos e Cuba mantêm uma relação conflituosa desde que Fidel Castro (1926-2016) assumiu o poder da ilha em 1959. Um embargo comercial dos EUA está em vigor há décadas. Rubio, ex-senador dos EUA e filho de imigrantes cubanos que foram para o estado americano da Flórida nos anos 1950, sempre se opôs a uma relação próxima com Havana. Desde que assumiu o cargo, ele tem sinalizado uma postura mais dura contra o país caribenho, revertendo uma tentativa do governo do ex-presidente americano Joe Biden de aliviar as sanções contra Cuba. Eduardo Bolsonaro comemora novas sanções; Padilha critica Nesta quarta-feira, o deputado federal e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, afirmou que o anúncio de Rubio "reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários". O parlamentar faz repetidas reuniões com membros da Casa Branca em busca de sanções contra autoridades brasileiras. "A medida é também um recado inequívoco: nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes", disse ele. Além dos dois funcionários da Saúde, ministros do STF e seus familiares também já tiveram seus vistos revogados pelos EUA. O ministro da Saúde brasileiro, Alexandre Padilha, rebateu a decisão de Rubio. "O Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", escreveu no X. "Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como Ministro da Saúde", disse ele. Padilha também foi chefe da pasta entre 2011 e 2014. gq (OTS, Reuters)