Em conversa com Milei, Zelensky agradece apoio do argentino por 'paz justa' na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quinta, 14, com o homólogo argentino, Javier Milei, no que chamou de ótimo diálogo, quando discutiram a situação da diplomacia.

Em postagem no X, o ucraniano afirmou que informou sobre contatos recentes com parceiros e enfatizou que a posição do país é "absolutamente clara: a Ucrânia precisa de uma paz justa e garantias de segurança confiáveis". Segundo ele, Milei está pronto para se esforçar pessoalmente para isso, no que agradeceu ao argentino.