Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia

Uma mina de ouro desmoronou na Tanzânia no início desta semana e soterrou pelo menos 25 pessoas, anunciou nesta quinta-feira (14) a presidente do país, Samia Suluhu Hassan, enquanto as operações de resgate prosseguem. O acidente ocorreu na segunda-feira durante uma manutenção na mina de ouro Nyandolwa, na região noroeste de Shinyanga, cerca de 200 quilômetros ao norte da capital, Dodoma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um comunicado publicado no X, Hassan disse que "25 dos nossos compatriotas que trabalhavam na mina ficaram enterrados sob os escombros". A presidente expressou sua "grande tristeza" pelo acidente e disse que as agências de segurança ajudariam os bombeiros e outras equipes no local a "acelerar a operação de resgate em curso". A comissária regional de Shinyanga, Mboni Mhita, pediu paciência. "Ninguém esperava que este acidente ocorresse, mantenhamos a calma e continuemos apoiando os esforços de resgate", disse ela no local. "As pessoas soterradas estavam realizando manutenção nos poços", acrescentou.