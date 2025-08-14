CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'

Um executivo de alto escalão da CK Hutchison declarou nesta quinta-feira (14) que o atraso na cessão de seus portos do Canal do Panamá a um consórcio liderado pelos Estados Unidos, uma venda à qual a China se opõe, não é "problemático". "Está demorando muito mais do que o que esperávamos quando o anunciamos em março, mas, honestamente, não é particularmente problemático", afirmou o executivo Frank Sixt durante uma apresentação dos resultados semestrais da empresa.

A multinacional com sede em Hong Kong propôs, em março, vender todos os seus 43 portos, situados em 23 países, incluindo os do Canal do Panamá, a um consórcio liderado pelos Estados Unidos por 19 bilhões de dólares (R$ 109 bilhões, na cotação de março). O acordo é considerado uma vitória política para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu "recuperar" o Canal do Panamá que, segundo ele, está sob controle chinês. Mas desde o anúncio, o governo de Pequim intensificou sua pressão e, no mês passado, a companhia afirmou que estava considerando convidar um "grande investidor estratégico" chinês para se juntar à operação. Até o momento, o nome do investidor é desconhecido. Segundo a Bloomberg News, pode se tratar da Cosco, a maior empresa de navegação chinesa.