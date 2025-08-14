Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'

Autor AFP
Um executivo de alto escalão da CK Hutchison declarou nesta quinta-feira (14) que o atraso na cessão de seus portos do Canal do Panamá a um consórcio liderado pelos Estados Unidos, uma venda à qual a China se opõe, não é "problemático". 

"Está demorando muito mais do que o que esperávamos quando o anunciamos em março, mas, honestamente, não é particularmente problemático", afirmou o executivo Frank Sixt durante uma apresentação dos resultados semestrais da empresa.

A multinacional com sede em Hong Kong propôs, em março, vender todos os seus 43 portos, situados em 23 países, incluindo os do Canal do Panamá, a um consórcio liderado pelos Estados Unidos por 19 bilhões de dólares (R$ 109 bilhões, na cotação de março). 

O acordo é considerado uma vitória política para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu "recuperar" o Canal do Panamá que, segundo ele, está sob controle chinês. 

Mas desde o anúncio, o governo de Pequim intensificou sua pressão e, no mês passado, a companhia afirmou que estava considerando convidar um "grande investidor estratégico" chinês para se juntar à operação. 

Até o momento, o nome do investidor é desconhecido. Segundo a Bloomberg News, pode se tratar da Cosco, a maior empresa de navegação chinesa. 

Em julho, a Controladoria do Panamá — órgão responsável por supervisionar o uso dos recursos públicos — solicitou ao Supremo Tribunal que revisasse os acordos que permitem à filial local da CK Hutchison administrar os portos, o que poderia dificultar qualquer novo acordo. 

Segundo Sixt, "em um acordo desta magnitude e complexidade, o fechamento (...) em qualquer caso não ocorreria este ano". 

A CK Hutchison planejava inicialmente transferir o controle de seus dois portos no Panamá para a empresa americana Global Infrastructure Partners, propriedade da BlackRock, enquanto os portos restantes passariam para a Terminal Investment Limited, propriedade do bilionário italiano Gianluigi Aponte.

