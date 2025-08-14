Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia
Pelo menos 34 pessoas morreram nas violentas avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais que caíram nesta quinta-feira (14) sobre um vilarejo no Himalaia, na parte da Caxemira administrada pela Índia, informou à AFP um funcionário local.
"Recuperamos 34 corpos e resgatamos 35 feridos", declarou o comissário do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. "É possível que mais corpos sejam encontrados", acrescentou.
