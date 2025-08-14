Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 34 pessoas morreram nas violentas avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais que caíram nesta quinta-feira (14) sobre um vilarejo no Himalaia, na parte da Caxemira administrada pela Índia, informou à AFP um funcionário local.

"Recuperamos 34 corpos e resgatamos 35 feridos", declarou o comissário do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. "É possível que mais corpos sejam encontrados", acrescentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

pzb/pjm/bfi/pt/msr/meb/jmo/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar