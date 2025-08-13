Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, prestou esclarecimentos à agência de proteção ambiental após um dia de pesca sem licença com o vice-presidente americano, JD Vance, informou o Ministério nesta quarta-feira (13). Essa sessão de pesca, em um lago de carpas, ocorreu na sexta-feira na Chevening House, luxuosa residência disponibilizada para os ministros britânicos das Relações Exteriores, em Kent (sudeste de Londres), no primeiro dia das férias do político americano no Reino Unido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O ministro das Relações Exteriores escreveu à Agência de Meio Ambiente (Environment Agency, EA)sobre uma falha administrativa que levou à ausência das licenças necessárias para pescar em um lago privado", declarou um porta-voz da pasta. A Chancelaria esclareceu que as licenças correspondentes foram pagas depois que Lammy foi "informado" sobre sua necessidade. "Também escreveu à Agência de Meio Ambiente, notificando-os do erro e agradecendo pelo trabalho deles", acrescentou o Ministério. Na Inglaterra e no País de Gales, qualquer pessoa com 13 anos ou mais deve possuir uma licença para pescar em águas doces, segundo as normas vigentes da Agência de Meio Ambiente.