Tribunal de apelações dá luz verde a corte de ajuda externa de Trump

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (13), que o governo do presidente Donald Trump pode cortar bilhões de dólares dos programas de ajuda externa. A corte federal de apelações para o Circuito do Distrito de Columbia revogou a decisão de um tribunal inferior, que estabelecia que os pagamentos de ajuda atribuídos pelo Congresso deveriam ser restaurados.

Trump congelou bilhões de dólares em ajuda externa após retornar ao poder em janeiro e reduziu a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) ao mínimo possível. Durante muito tempo, a Usaid foi a principal organização do governo americano na distribuição de ajuda humanitária em todo o mundo, com programas de saúde e emergências em cerca de 120 países. Em 2023, a agência distribuiu na América Latina fundos de mais de 1,7 bilhão de dólares (R$ 9,1 bilhões), principalmente em ajuda humanitária, saúde, desenvolvimento econômico e direitos humanos, segundo dados governamentais. Os principais beneficiários na região foram Colômbia, Haiti, Venezuela e Guatemala.