Taylor Fritz é eliminado por Terence Atmane no Masters 1000 de Cincinnati

Autor AFP
Tipo Notícia

O americano Taylor Fritz, quarto cabeça de chave, sofreu uma derrota surpreendente diante de sua torcida nas oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nesta quarta-feira (13), para o francês Terence Atmane, número 136 do ranking da ATP. 

Atmane, que veio do qualifying, se recuperou após perder o primeiro set e venceu Fritz por 3-6, 7-5 e 6-3, para espanto da torcida de Cincinnati, Ohio. 

O francês de 23 anos é o jogador com a pior posição no ranking a derrotar um jogador entre os cinco melhores da ATP desde que seu compatriota Gael Monfils venceu Stefanos Tsitsipas em 2023. 

Atmane, que estreava nas oitavas de final de um Masters 1000, enfrentará o dinamarquês Holger Rune, sétimo cabeça de chave, na próxima rodada. 

Fritz, que chegou às semifinais do Masters 1000 do Canadá, vinhe mostrando ser um dos jogadores mais confiantes em quadras duras. 

Nesta temporada, o californiano de 27 anos foi o único a chegar às oitavas de final em todos os quatro torneios do Masters 1000 realizados nesse tipo de superfície.

--- Resultados do Masters 1000 de Cincinnati:

- Terceira rodada

Ben Shelton (EUA/N.5) x Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-3

Alexander Zverev (GER/N.3) x Brandon Nakashima (EUA/N.27) 6-4, 6-4

- Oitavas de final

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 7-6 (7/4)

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) x Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-3

Terence Atmane (FRA) x Taylor Fritz (EUA/N.4) 3-6, 7-5, 6-3

Holger Rune (DIN/N.7) x Frances Tiafoe (EUA/N.10) 6-4, 3-1 e abandono

