Suspeitos de narcotráfico enviados aos EUA seguiam operando da prisão, diz governo mexicano

O governo mexicano justificou, nesta quarta-feira (13), o envio de 26 suspeitos de narcotráfico presos no México para os Estados Unidos como uma medida de segurança nacional, apontando que essas pessoas continuavam cometendo crimes dentro da prisão e tentavam conseguir sua liberdade por meios escusos. Os chefes do tráfico apontados foram enviados na terça-feira para vários presídios americanos. Entre eles, estão membros dos cartéis Jalisco Nova Geração (CJNG) e Sinaloa, duas das organizações mais poderosas do tráfico de drogas no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A transferência ocorreu em meio a pressões do presidente americano, Donald Trump, para que o México detenha o contrabando de drogas para os Estados Unidos, especialmente do letal fentanil, sob a ameaça de impor tarifas aduaneiras elevadas. "Esta ação foi realizada como uma medida para impedir que eles continuassem ordenando sequestros, extorsões, homicídios e outros crimes da prisão", disse, durante coletiva de imprensa, o secretário (ministro) de Segurança, Omar García Harfuch. O funcionário acrescentou que estas pessoas operavam dessa forma graças às visitas que recebiam na prisão, que não podiam ser proibidas. "Essas interações eram aproveitadas para manter operações criminosas, ameaças a funcionários e estender redes de corrupção e intimidação, o que representava um risco inaceitável para a segurança", afirmou o secretário.

Entre os supostos chefões enviados aos Estados Unidos está Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", considerado o braço financeiro do CJNG e cunhado do líder do grupo criminoso, Nemesio Oseguera ("El Mencho"). Outro enviado aos EUA é Servando Gómez Martínez, apelidado de "La Tuta", que foi um dos chefes de La Família Michoacana e Los Caballeros Templários. Ele é acusado de promover uma escalada de violência e a crueldade com que agem os narcotraficantes. - "Pela segurança do México" -

Harfuch também disse que vários dos supostos criminosos estavam realizando trâmites para serem transferidos a presídios estaduais menos vigiados e que havia o risco de que alguns deles obtivessem sua "liberdade antecipada". Em fevereiro, o México já havia entregue 29 de seus mais notórios chefes do narcotráfico, entre eles o veterano Rafael Caro Quintero, acusado pelo homicídio do agente da DEA Enrique "Kiki" Camarena" em 1985. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmou, na manhã desta quarta-feira, que a entrega dos detentos aos Estados Unidos foi feita "pela segurança do México".

"São decisões soberanas", acrescentou Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal. "Não tem a ver com um pedido (dos Estados Unidos), embora em muitos deles haja pedidos" de extradição, afirmou. A mandatária disse que a entrega também não está relacionada com um acordo de segurança que seu governo está negociando com os Estados Unidos.