Sabalenka vence Bouzas e vai às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, resistiu à ameaça de reação da espanhola Jessica Bouzas nesta quarta-feira (13) e avançou para as quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati. Atual campeã, Sabalenka, venceu com parciais de 6-1 e 7-5, comemorando sua 50ª vitória na temporada, a melhor marca do circuito.

Sua adversária nas quartas de final será a cazaque Elena Rybakina, que derrotou a americana Madison Keys. Com um atraso de quase quatro horas devido à chuva, Sabalenka não perdeu tempo e garantiu sua vitória sobre Bouzas, a quem já havia eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália. A tenista espanhola, de 22 anos, estava em muito melhor forma desta vez, tendo chegado às quartas de final de um torneio WTA 1000 pela primeira vez no Canadá, no início de agosto. No total, Bouzas somava 10 vitórias em suas últimas 12 partidas, tendo chegado também às oitavas de final em Wimbledon, mas seu progresso foi interrompido nesta quarta-feira por Sabalenka, que foi superior.

Com seu tênis potente e agressivo, a número 1 da WTA quebrou o saque de Bouzas em todos os três games em que ela teve o serviço a seu favor no primeiro set. A espanhola, 42ª colocada no ranking mundial, começou a defender seu saque com sucesso no início do segundo set, e seu jogo ganhou força até que ela abriu 5 a 4 e ficou a apenas dois pontos da vitória. Aprimorando seu saque, Sabalenka recuperou o controle e garantiu seu lugar entre as oito melhores em Cincinnati pelo quarto ano consecutivo.