Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (13), restrições nos telefonemas nos aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram, dizendo que isso era necessário para combater a criminalidade, informou a imprensa estatal. 

"Com o objetivo de combater os criminosos, estão sendo tomadas medidas para restringir parcialmente as chamadas nestes aplicativos de mensagem estrangeiras (WhatsApp e Telegram)", afirmou o órgão de controle das comunicações Roskomnadzor, citado pelas agências de notícias RIA e TASS.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

bur/dc/pb/mb/dd/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar