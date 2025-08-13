Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto de lei sobre morte assistida avança no Congresso do Uruguai

Autor AFP
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou na madrugada de quarta-feira um projeto de lei que descriminaliza a morte assistida sob certas condições, após um amplo debate da medida, que agora será discutida em uma comissão do Senado. 

Após 14 horas de debate parlamentar, o texto apresentado pela Frente Ampla (esquerda no poder), que contou com a adesão de vários legisladores da oposição de centro-direita, foi aprovado com 64 votos a favor e 29 contrários, de um total de 99 deputados.

Entre os requisitos que o médico deve considerar quando um paciente solicitar a intervenção para a morte assistida estão, entre outros, ser maior de idade, considerado psiquicamente apto e transitando pela fase terminal de uma patologia incurável que provoque "sofrimentos insuportáveis". 

Além disso, o paciente deverá passar por várias etapas antes de formalizar sua vontade por escrito e na presença de testemunhas.

"É um projeto de lei garantista, seguro, protetor dos direitos das pessoas que garantam a eutanásia e de todos os envolvidos no procedimento", destacou Luis Gallo, deputado da Frente Ampla, ao defender o projeto.

Se for aprovada no Senado, onde a esquerda é maioria, o Uruguai seguirá no continente o caminho da Colômbia, que em 1997 legalizou a eutanásia. Contudo, a falta de regulamentação impediu que a norma fosse aplicada por quase duas décadas no país.

Os cuidados paliativos estão regulamentados no Uruguai, mas o código penal uruguaio pune com prisão quem ajuda uma pessoa a cometer suicídio.

Segundo uma pesquisa do instituto Cifra realizada em abril e divulgada em maio, 62% dos uruguaios são favoráveis à eutanásia e apenas 24% são contrários à medida.

