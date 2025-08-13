Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo cai por temores de oferta abundante

Petróleo cai por temores de oferta abundante

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo recuaram nesta quarta-feira (13), pressionados pela perspectiva de um aumento da produção mundial de petróleo e pelo inesperado crescimento dos estoques nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 0,74%, a 65,63 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em setembro, recuou 0,82%, a 62,65 dólares.

A Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) "prevê uma queda significativa no preço do petróleo, já que o crescimento da oferta mundial (...) supera amplamente o crescimento da demanda por derivados de petróleo", segundo o comunicado que acompanha o relatório publicado na terça-feira.

A previsão foi reforçada nesta quarta-feira pela Agência Internacional de Energia (AIE), que revisou para cima o crescimento global da oferta de petróleo, devido ao aumento das cotas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+.

Os preços do petróleo caíram ainda mais durante a sessão após o anúncio de um aumento inesperado nos estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos.

As reservas comerciais de petróleo subiram aproximadamente 3 milhões de barris (mb) na semana encerrada em 8 de agosto, enquanto os analistas esperavam uma queda de cerca de 912 mil barris, segundo o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

"O aumento surpreendeu a maioria dos analistas (...) o que contribui para pressionar os preços" para baixo, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O analista também expressou preocupação com o possível enfraquecimento da demanda por gasolina nas próximas semanas, já que o período de verão no hemisfério norte — quando o consumo é maior devido às viagens — está próximo do fim.

Por outro lado, o mercado de petróleo permanece cauteloso diante do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, programado para sexta-feira.

"A possibilidade de um avanço diplomático, como o alívio das sanções sobre o petróleo russo, poderia aumentar a oferta mundial e pressionar os preços" ainda mais para baixo, estimou Daniela Sabin Hathorn, da Capital.com.

Por outro lado, a analista adverte que uma escalada das tensões poderia levar os Estados Unidos a endurecer as restrições aos compradores de petróleo russo, como a Índia, e fazer os preços subirem.

Esse encontro desperta tanto "muita inquietação" quanto "certa esperança", conclui Kilduff.

ni/tmc/vk/mr/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar