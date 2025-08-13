Petro considera 'ilegal' detenção de topógrafos colombianos no Peru

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou, nesta quarta-feira (13), como "ilegal" e um "sequestro", a detenção de dois topógrafos colombianos pelas autoridades peruanas em uma ilha no rio Amazonas, no centro de uma controvérsia fronteiriça entre os dois países. A Colômbia e o Peru mantêm uma disputa histórica sobre a delimitação do território, que fica na tríplice fronteira com o Brasil. A ilha é cercada pelo rio Amazonas, que frequentemente muda seu curso, gera novas ilhas e dificulta a demarcação das linhas fronteiriças.

Lima afirma que em Santa Rosa, os residentes e as autoridades sempre foram peruanos. Na terça-feira, a polícia desse país deteve dois topógrafos colombianos que estavam realizando medições de terreno na ilha, segundo eles sem autorização. "A detenção dos contratados colombianos na ilha de Santa Rosa é ilegal. É um sequestro", disse Petro no X. Segundo a Polícia, os trabalhadores possuíam equipamentos de georreferenciamento via satélite sem autorização do Peru.

O Ministério do Transporte colombiano garantiu que as duas pessoas trabalhavam para um consórcio daquele país para a ampliação de um cais em Leticia, a capital do Amazonas na Colômbia. O incidente se soma a uma série de tensões desde a quinta-feira, quando Petro desconsiderou a soberania do Peru sobre Santa Rosa. No mesmo dia, um avião militar colombiano sobrevoou a ilha.

A declaração de Petro provocou o enérgico repúdio do governo da presidente Dina Boluarte. Na segunda-feira, o aspirante à Presidência colombiana e ex-prefeito de Medellín, Daniel Quintero, plantou em Santa Rosa a bandeira de seu país após cruzar o Amazonas de barco. As autoridades peruanas a removeram minutos depois. Segundo o governo peruano, Santa Rosa é uma extensão da ilha Chinería, que surgiu devido à redução do nível das águas do Amazonas.