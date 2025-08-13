RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Zelensky e líderes europeus tentam influenciar Trump antes de reunião com Putin

Zelensky e líderes europeus tentam influenciar Trump antes de reunião com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus conversarão com Donald Trump nesta quarta-feira (13), por videoconferência, para tentar convencer o presidente dos Estados Unidos a defender os interesses da Ucrânia durante o encontro de sexta-feira (15) com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca.

Não se sabe se a reunião de sexta-feira entre o presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca resolverá a guerra na Ucrânia, mas é certo que será histórica e testará a habilidade de negociação de que tanto se orgulha o americano.

O Alasca, que receberá na sexta-feira uma cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, esteve sob controle russo antes de ser vendido aos Estados Unidos no século XIX.

PRAGA:

Cineasta tcheco leva adeptos de teorias da conspiração ao centro da guerra na Ucrânia

Para os tchecos Petra, Ivo e Nikola os bombardeios russos na Ucrânia são uma invenção e Vladimir Putin é um herói, mas um cineasta os levou até áreas devastadas pelo conflito para filmar a reação dos três ao confrontar a realidade.

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

JERUSALÉM:

Exército israelense aprova plano para nova ofensiva em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) que aprovou o plano para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, onde o Hamas condenou suas incursões terrestres "agressivas" na Cidade de Gaza, a maior aglomeração urbana no território palestino.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Exilados de Bukele diante de um retorno cada vez mais distante

Mesmo que já fosse esperado, não foi menos difícil para eles. A reeleição presidencial ilimitada aprovada recentemente em El Salvador afasta o retorno de dezenas de defensores dos direitos humanos, jornalistas, advogados e ambientalistas que se exilaram para evitar a prisão.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Potências europeias afirmam estar dispostas a retomar sanções contra o Irã

Alemanha, França e Reino Unido afirmaram à ONU que estão dispostos a retomar as sanções contra o Irã se uma solução negociada para o programa nuclear de Teerã não for alcançada até o final de agosto, segundo uma carta conjunta obtida pela AFP.

=== ECONOMIA ===

GUANGDONG:

Empresas reagem às tarifas de Trump no coração industrial da China

Shuai Hang passou uma semana sem trabalhar quando as tarifas estratosféricas dos Estados Unidos sobre produtos chineses entraram em vigor. O galpão onde trabalha reduziu ao mínimo suas exportações ao país.

-- ESPORTES

- FUTEBOL

UDINE:

Acompanhamento da Supercopa da Uefa PSG-Tottenham

- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati

