Naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, afirma ACNUR

Autor AFP
AFP Autor
Um naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixou pelo menos 20 mortos, afirmou nesta quarta-feira (13) um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".

