Musk entra em conflito com Altman após acusar Apple de favorecer a OpenAI

O bilionário Elon Musk acusou, na terça-feira (12), a Apple de favorecer o ChatGPT em sua loja de aplicativos e ameaçou iniciar ações legais, o que causou um intenso debate nas redes sociais com o CEO da OpenAI, desenvolvedora da ferramenta, Sam Altman. "A Apple está se comportando de uma maneira que torna impossível que qualquer empresa" de inteligência artificial "chegue ao #1 na App Store, o que é uma inequívoca violação (da legislação) antitruste", protestou Musk em sua rede social X, na segunda-feira (11).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Musk afirmou que sua empresa de inteligência artificial "xAI tomará imediatamente ações legais". Em uma mensagem no X, na terça-feira, Altamn qualificou como "notável" a acusação de Musk, que supostamente "manipulava o X para beneficiar a si mesmo e suas empresas e para prejudicar seus concorrentes e as pessoas de quem ele não gosta". "Mentiroso", respondeu Musk, enquanto o cofundador da OpenAI o desafiava perguntando se ele assinaria uma declaração juramentada dizendo que nunca ordenou mudanças no algoritmo do X para prejudicar seus concorrentes ou ajudar suas empresas. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.

Recentemente, a OpenAI e xAI lançaram as novas versões de seus assistentes com IA, ChatGPT e Grok, respectivamente. Na App Store da Apple, o ChatGPT liderou, na terça-feira a lista de aplicativos gratuitos na loja dos iphones, enquanto o Grok está em quinto lugar, de acordo com uma classificação que considera a participação dos usuários, as avaliações e o número de downloads. Em junho de 2023, a OpenAI e a Apple anunciaram uma aliança para melhorar os iphones e outros dispositivos com funções do ChatGPT.