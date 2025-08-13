Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

Autor AFP
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira (13) que o programa Mais Médicos "sobreviverá" após as sanções impostas pelos Estados Unidos a funcionários do governo "por sua cumplicidade" com esse plano de assistência no qual participaram profissionais cubanos.

"O Mais Médicos (...) sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", declarou Padilha no X.

