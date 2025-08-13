Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

Autor AFP
O McDonald's Japão se desculpou após o fiasco de uma campanha de marketing que oferecia cartas de Pokémon de edição limitada com a compra do "McLanche Feliz", provocando longas filas e uma onda de indignação nas redes sociais pelo desperdício de comida. 

No Japão, as cobiçadas cartas dos "monstros de bolso" são um verdadeiro fenômeno, tanto entre as crianças como entre alguns adultos. 

Lançada na sexta-feira, a campanha da rede de 'fast-food' saiu de controle rapidamente, com clientes que compareceram em massa para comprar grandes quantidades de lanches apenas com o objetivo de revender as cartas a um preço mais elevados em sites de comércio online. 

As redes sociais também ficaram cheias de comentários negativos sobre as longas filas nos restaurantes da rede, acompanhados de fotos não verificadas que mostravam sacos de plástico repletos de hambúrgueres e batatas fritas sem consumir. 

Alguns brincaram chamando a campanha de "McLanche Infeliz", em contraposição ao famoso McLanche Feliz". 

"Não consegui comprar um McLanche Feliz para minha filha por culpa dessas pessoas", publicou um usuário no X. 

"Tenho certeza que há fãs adultos de Pokémon que realmente querem as cartas, mas esses revendedores são realmente vergonhosos", reclamou outro. 

"Vão (aos restaurantes) para colecioná-las e depois jogam a comida fora", lamentou outro. 

