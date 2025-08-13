Incêndios seguem castigando parte da Europa

Grécia, Portugal e Espanha seguiam lutando, nesta quarta-feira (13), contra incêndios violentos, enquanto a situação melhorava na França e na Itália, depois que dezenas de milhares de hectares foram devastados nos últimos dias no sul da Europa. Os incêndios florestais, que também afetaram esta semana a Grã-Bretanha e os Bálcãs, foram atiçados por uma onda de calor intensa e prolongada, associada a uma grave seca, sinais dos efeitos do aquecimento global no continente.

Os bombeiros gregos enfrentavam, nesta quarta-feira, "um dia muito difícil", devido às rajadas de vento violentas, com 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira cidade do país. "São, sem dúvida, as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo", declarou o presidente da União de Oficiais dos Bombeiros, Kostas Tsigas, à TV local ERT. "Só ontem foram desatados 82 incêndios, um número muito elevado que, combinado com ventos violentos, a seca e as temperaturas elevadas, criaram enormes dificuldades", afirmou Tsigas sobre estes focos, que foram controlados em sua maioria.

Desde a manhã, 33 aviões e 4.850 bombeiros estão mobilizados em todas as frentes. A Grécia registrou, na última semana, ventos de mais de 80 km/h, enquanto os incêndios deixaram três mortos desde a sexta-feira, dois deles turistas vietnamitas. Na terça-feira, o país mediterrâneo recorreu a um mecanismo de cooperação europeu para obter quatro aviões-cisterna adicionais para combater as chamas, que já consumiram mais de 20.000 hectares desde junho.

Os incêndios que mais preocupam as autoridades estão na ilha de Zante, no mar Jônico, na ilha de Chios, no mar Egeu, na localidade ocidental de Preveza, e no departamento de Acaya, no noroeste do Peloponeso. Perto do porto de Patras, um novo incêndio próximo ao sítio arqueológico de Voudeni voltou a ameaçar áreas de florestas e residências, e a zona está coberta por uma espessa nuvem de fumaça preta. - Portugal

Cinco grandes incêndios devastavam, nesta quarta-feira, o norte e o centro de Portugal, e eram combatidos por mais de 1.800 bombeiros, com o apoio de cerca de 20 veículos aéreos, segundo a Proteção Civil. O foco que mobilizou mais recursos foi o de Trancoso (centro), ativo desde o sábado, onde fortes rajadas de vento causaram novos incêndios durante a noite, que ameaçavam povoados. Perto de Aldeia Nova, sob uma espeça nuvem de fumaça que encobria as rus do pequeno povoado de casas de pedra, os moradores ajudaram os bombeiros.