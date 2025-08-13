Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grécia enfrenta mais de 20 incêndios

Autor AFP
Tipo Notícia

A Grécia enfrenta nesta quarta-feira mais de 20 incêndios em "um dia muito difícil" devido às rajadas de vento violentas, informou o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakoyannis.

Durante a manhã de quarta-feira, 33 aviões e 4.850 bombeiros foram mobilizados em todas as frentes, indicou Vathrakoyannis. 

O corpo de bombeiros informou que o país tem 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira maior cidade do país.

"Sem dúvida, estas são as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo", declarou o presidente da União de Oficiais de Bombeiros, Kostas Tsigas, ao canal local ERT.

"Somente ontem foram 82 incêndios, um número muito elevado que, combinado com os ventos violentos, a seca e as temperaturas elevadas, criaram enormes dificuldades", afirmou Tsigas. 

Desde a semana passada, a Grécia registra ventos de mais de 80 km/h. Os incêndios deixaram três mortos desde sexta-feira, dois deles turistas vietnamitas.

O serviço meteorológico nacional prevê que as temperaturas devem atingir 40ºC nesta quarta-feira em algumas regiões do país, em particular na zona oeste do Peloponeso. 

