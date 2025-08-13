Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

A França resgatou quase 300 migrantes no mar nos últimos dois dias, enquanto tentavam chegar ao litoral inglês em embarcações precárias, indicaram as autoridades francesas nesta quarta-feira (13).

Milhares de migrantes tentam atravessar a perigosa rota do Canal da Mancha. Uma mulher da Somália morreu na terça-feira, elevando para pelo menos 19 o número de migrantes mortos em 2025, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

Diversas operações de resgate foram realizadas na costa noroeste da França: 111 migrantes foram resgatados na terça e 164 na segunda-feira, de acordo com a prefeitura marítima local Premar. 

"Às vezes, parte dos migrantes se recusa a ser resgatada", então, dada a fragilidade das embarcações, eles são deixados para continuar sua rota, detalhou a fonte.

Estas travessias aumentaram nos últimos dias, devido a um clima considerado favorável pelos traficantes de migrantes e apesar da entrada em vigor de um acordo entre Paris e Londres na semana passada.

O pacto prevê o retorno à França dos migrantes que chegam ao Reino Unido em pequenas embarcações. Em troca, Londres aceitará migrantes enviados por Paris, com base no princípio de "um por um". 

O objetivo é dissuadir as pessoas que desejam atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, organizadas por redes de traficantes, e será válido até junho de 2026.

