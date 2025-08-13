Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, assim como de ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) "por sua cumplicidade" com o programa "Mais Médicos".

"Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba", denunciou o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, em comunicado.

erl/nn/am

Tags

eua

