EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos'

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, assim como de ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) "por sua cumplicidade" com o programa "Mais Médicos".

"Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba", denunciou o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, em comunicado.