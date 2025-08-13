EUA enviam dois navios de guerra para banco de areia disputado no Mar da China Meridional

Os Estados Unidos enviaram dois navios de guerra nesta quarta-feira (13) para o Banco de Areia Scarborough no Mar da China Meridional, onde dois navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesa colidiram há dois dias enquanto tentavam afastar um navio filipino menor em um acidente em alto-mar.

Tanto a China quanto as Filipinas reivindicam o banco de areia disputado e outros locais no Mar da China Meridional. Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan também reivindicam áreas sobrepostas nas águas disputadas.