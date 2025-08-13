Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA enviam dois navios de guerra para banco de areia disputado no Mar da China Meridional

EUA enviam dois navios de guerra para banco de areia disputado no Mar da China Meridional

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos enviaram dois navios de guerra nesta quarta-feira (13) para o Banco de Areia Scarborough no Mar da China Meridional, onde dois navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesa colidiram há dois dias enquanto tentavam afastar um navio filipino menor em um acidente em alto-mar.

Tanto a China quanto as Filipinas reivindicam o banco de areia disputado e outros locais no Mar da China Meridional. Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan também reivindicam áreas sobrepostas nas águas disputadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O USS Higgins, um contratorpedeiro de mísseis guiados, e o USS Cincinnati, um navio de combate litorâneo, foram seguidos por um navio da Marinha chinesa enquanto navegavam a cerca de 30 milhas náuticas (55 quilômetros) do Banco de Areia Scarborough. "Não houve relatos de qualquer incidente adverso", disse um oficial da Guarda Costeira das Filipinas. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar