Congressista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

Um congressista de direita escapou nesta quarta-feira de um ataque a tiros em uma área de atuação da guerrilha na Colômbia, no dia em que foi enterrado o corpo do senador e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe, vítima de magnicídio.

Júlio César Triana, um crítico do governo de esquerda do presidente Gustavo Petro, denunciou que o veículo em que estava com sua equipe foi atacado "com pistola e fuzil" na região de Huila, onde atua a dissidência da guerrilha das Farc liderada por Iván Mordisco. Não houve feridos.