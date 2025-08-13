Bessent fala em sanções ou tarifas maiores à Rússia se diálogo Trump-Putin não correr bem

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que há a possibilidade de sanções ou tarifas secundárias maiores, caso as conversas entre o presidente americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, "não correrem bem". O comentário foi realizado em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, o republicano "deixará claro todas as opções na mesa" para as negociações.

"Trump está comprometido para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Precisamos que os europeus ajudem a criar mais 'alavancagem'", disse.