Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (13) que a Comissão Médica da LaLiga espanhola certificou a lesão de "longa duração" do goleiro Marc-André Ter Stegen e que isso permitirá "formalizar de maneira imediata a inscrição" do recém-contratado Joan García.

"O Barcelona informa que a Comissão Médica da LaLiga determinou que a lesão de Marc-André Ter Stegen atende aos critérios de longo prazo estabelecidos pelos regulamentos atuais", escreveu o Barça em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"O clube dará entrada amanhã (quinta-feira) para a formalização imediata da inscrição do jogador Joan García", acrescenta a nota.

A questão gerou nos últimos dias um conflito entre o Barcelona e Ter Stegen, já que o jogador alemão se negou inicialmente a autorizar que seu relatório médico fosse enviado à LaLiga.

O goleiro teve a braçadeira de capitão retirada e o clube abriu um processo disciplinar contra ele, até que as partes chegaram a um acordo e Ter Stegen finalmente assinou a autorização.

Ter Stegen, de 33 anos, teve suas últimas temporadas marcadas pelas lesões. No mês passado, ele passou por uma cirurgia devido a um problema crônico nas costas.

Joan García, de 24 anos, foi contratado em junho junto ao Espanyol, depois que o Barça pagou sua multa rescisória de 26,3 milhões de euros (R$ 166 milhões na cotação atual).

O goleiro espanhol assinou contrato até 2031, mas sua inscrição para disputar jogos oficiais estava bloqueada pelas normas do fair-play financeiro.

Com a certificação da lesão de longa duração de Ter Stegen, o Barcelona consegue espaço na folha salarial para incluir García, que ficará à disposição do técnico Hansi Flick para a primeira rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, contra o Mallorca.

Além de Joan García e Ter Stegen, o Barcelona conta com o veterano goleiro polonês Wojciech Szczesny, de 35 anos, que recentemente renovou contrato até 2027.

ati-dr/raa/cb/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar