Alcaraz atropela Nardi e avança às quartas de final de Cincinnati

Autor AFP
Tipo Notícia

Seguindo os passos de Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati nesta quarta-feira (13), com uma rápida vitória sobre o italiano Luca Nardi. 

Alcaraz, número dois do mundo, derrotou Nardi (98º) por 6-1 e 6-4 em 80 minutos, sofrendo apenas uma leve queda de rendimento no segundo set. 

O espanhol de 22 anos enfrentará na próxima fase o russo Andrey Rublev, que eliminou o argentino Francisco Comesaña. 

Sinner, seu grande rival e líder do ranking da ATP, já havia garantido, algumas horas antes, sua vaga nas quartas de final, onde enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime. 

"Esta partida foi a minha melhor até agora no torneio. No começo, eu só queria melhorar a cada partida, e estou fazendo exatamente isso", disse Alcaraz, animado. "Estou muito feliz com a forma como bati na bola e como me movimentei. Estou me adaptando à temperatura e à umidade".

Em uma partida que começou com mais de uma hora de atraso devido à chuva, Alcaraz abriu caminho rumo à vitória contra Nardi com um início extremamente rápido. 

Em apenas sete minutos, o espanhol já havia quebrado o saque de Nardi e tinha uma vantagem de 3 a 0. 

Antes da meia hora, Alcaraz já havia vencido o primeiro set, mas, como em suas duas partidas anteriores, teve alguns problemas no segundo. 

O inconsistente Nardi, que havia mostrado sua melhor versão em Cincinnati ao eliminar Denis Shapovalov e Jakub Mensik, conseguiu sua primeira quebra e abriu 4 a 2.

Mas o espanhol se recusou a deixar que a partida fosse para o terceiro set, como ocorreu em sua estreia contra Damir Dzumhur, devolvendo a quebra e, em seguida, arregaçando as mangas em um game de 13 minutos para garantir a quebra decisiva. 

Alcaraz agora soma 14 vitórias consecutivas em torneios Masters 1000, uma sequência que inclui títulos em Monte Carlo e Roma.

--- Resultados do Masters 1000 de Cincinnati

- Terceira rodada:

Ben Shelton (EUA/N.5) x Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Brandon Nakashima (EUA/N.27) 6-4, 6-4

- Oitavas de final:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 7-6 (7/4)

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) x Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-3

Terence Atmane (FRA) x Taylor Fritz (EUA/N.4) 3-6, 7-5, 6-3

Holger Rune (DIN/N.7) x Frances Tiafoe (EUA/N.10) 6-4, 3-1 e abandono

Andrey Rublev (RUS/N.9) x Francisco Comesaña (ARG) 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Luca Nardi (ITA) 6-1, 6-4

