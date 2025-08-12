Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelenski critica encontro de Trump com Putin

Zelenski critica encontro de Trump com Putin

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Presidente ucraniano afirma que decisões tomadas sem a Ucrânia são contrárias à paz e "natimortas" e avisa, mais uma vez, que seu país não vai ceder território em um possível acordo com a Rússia.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reagiu neste sábado (09/08) à notícia de que os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, se reunirão na próxima sexta-feira no Alasca para discutir um cessar-fogo na Ucrânia, afirmando que as decisões tomadas sem a Ucrânia são contrárias à paz e "natimortas". "Estas são decisões que não podem funcionar. E todos nós precisamos de uma paz real e genuína. Uma paz que as pessoas respeitem", disse ele em uma mensagem em inglês publicada no X. Zelenski, que havia exigido sua presença em uma cúpula de líderes sobre o fim da guerra, bem como a participação europeia. O presidente ucraniano aludiu indiretamente a informações vazadas sobre a suposta proposta de Trump a Putin, que, segundo alguns veículos de comunicação, envolveria o congelamento do conflito em troca da suspensão das sanções contra Moscou. "Não vamos recompensar a Rússia pelo que ela perpetrou", enfatizou, observando que todos os parceiros internacionais devem entender "o que é uma paz digna". Zelenski enfatizou, por um lado, que deve ser a Rússia a pôr fim à guerra, já que foi Moscou quem a iniciou e a está prolongando. "Ucranianos não cederão território" Ele também rejeitou, mais uma vez, a possibilidade de um acordo com a Rússia implicar a cessão, pelo menos formalmente, dos territórios ucranianos ocupados da Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson. Em Washington, Trump falou em "troca" de território em um acordo "muito complicado" e não forneceu mais detalhes. "A resposta à questão territorial ucraniana já está contida na Constituição ucraniana. Ninguém se desviará dela e ninguém poderá fazê-lo. Os ucranianos não cederão seu território ao ocupante", enfatizou. O presidente ucraniano concluiu enfatizando sua disposição de trabalhar com Trump e seus demais parceiros em prol de uma paz "real e, acima de tudo, duradoura" que não corra o risco de "entrar em colapso devido à vontade de Moscou". Reunião no Alasca Tanto o Kremlin quanto a Casa Branca confirmaram nesta sexta-feira que o primeiro encontro entre Putin e um presidente americano desde o início da guerra na Ucrânia acontecerá na próxima sexta-feira, no Alasca. Zelenski também criticou a escolha do local, dizendo que "é muito longe" de onde a guerra está ocorrendo. A reunião foi acertada após a visita a Moscou do enviado dos EUA, Steve Witkoff, na última quinta-feira, um dia antes do término do ultimato de Trump para que a Rússia tomasse medidas para encerrar a guerra, sob pena de novas sanções. Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Trump e Putin devem discutir uma proposta russa em que o leste da Ucrânia ficaria com a Rússia em troca do fim do conflito. Autoridades europeias e ucranianas ouvidas pela publicação dizem que a oferta foi feita quando Witkoff, se reuniu com o governo russo. Líderes europeus mostraram preocupação com a proposta, que pede que a Ucrânia entregue a região chamada Donbass. md (EFE, DPA, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar