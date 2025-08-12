UE, Reino Unido e Japão pedem medidas contra a 'fome' em Gaza

União Europeia (UE), Reino Unido e Japão pediram nesta terça-feira uma ação urgente para deter a "fome" na Faixa de Gaza.

"O sofrimento humanitário em Gaza atingiu níveis inimagináveis. A fome acontece diante dos nossos olhos", afirma uma declaração conjunta assinada pela União Europeia e os ministros das Relações Exteriores de 24 países, incluindo, entre outros, Canadá, Austrália e Suíça.