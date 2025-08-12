Trump mobiliza Guarda Nacional em Washington

Polícia local também será submetida a controle federal sob justificativa de conter população sem-teto e "criminalidade", que no entanto está em baixa histórica na capital dos EUA.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11/08) que a polícia de Washington se submeterá ao controle federal. Segundo o republicano, a Guarda Nacional também será mobilizada na capital americana, a fim de tornar a cidade mais segura. O republicano vem investindo num discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, em nome da segurança e da "limpeza". Evidências sugerem, entretanto, que o impacto desses problemas é limitado ou está em queda na cidade, que é majoritariamente democrata. "Hoje é o Dia da Libertação em Washington, e vamos recuperar nossa capital", disse o presidente numa coletiva de imprensa. Na véspera, ele havia expressado planos de imediatamente remover moradores de rua numa publicação em sua rede social. O presidente convocou a Guarda Nacional em junho para conter protestos contra os agentes federais de imigração em Los Angeles. Em Washington, a medida já foi adotada na resposta ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. Tensão com democratas O presidente frequentemente lança críticas ao prefeito democrata de Washington, Muriel Bowser. Políticos republicanos afirmam que a capital está dominada pelo crime, assolada pela falta de moradia e mal administrada financeiramente. "Os moradores de rua têm que se mudar imediatamente," escreveu o republicano na rede Truth Social no domingo. "Nós vamos dar a vocês lugares para ficar, mas longe da capital. Criminosos, vocês não têm que se mudar. Nós vamos colocar vocês na cadeia onde pertencem." A mensagem foi publicada pouco após Trump ser levado de carro da Casa Branca até o seu campo de golfe, segundo a imprensa, e acompanhada de quatro fotos aparentemente tiradas de dentro de um dos automóveis da sua comitiva. As imagens mostravam tendas e lixo nas ruas. Por ser a capital, a cidade é normalmente governada por um prefeito e um conselho local, mas permanece sob significativo controle federal. Trump também vem falando em alterar a legislação para dar controle pleno ao governo federal sobre a capital. Ele não deu detalhes, entretanto, sobre como pretende remover os sem-teto da cidade ou reduzir taxas de criminalidade. Criminalidade em queda Um movimento da sociedade civil em Washington reagiu no domingo ao plano de retirar os moradores de rua convocando protestos. "Nós não sabemos o que eles (os planos) são, mas ninguém pediu por isso", diz o site do movimento Free DC. Dados oficiais mostram que houve queda de 35% nos crimes violentos no Distrito de Columbia em 2024 na comparação com o ano anterior. O índice foi o mais baixo registrado em 30 anos. O departamento de polícia da cidade afirma ainda que os crimes violentos diminuíram 26% em Washington nos primeiros sete meses de 2025, em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral diminuíram cerca de 7%. Há 3.782 pessoas solteiras em situação de rua em qualquer noite na cidade de cerca de 700 mil habitantes, afirma a Community Partnership, uma organização que trabalha para reduzir a situação de rua em Washington. A maioria está em abrigos de emergência ou moradias transitórias, e não nas ruas, afirma a organização. ht/bl (dpa, Reuters, ots)