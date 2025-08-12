Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tempestades causam transtornos no aeroporto da Cidade do México

Autor AFP
Tipo Notícia

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar transtornos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. 

A capital mexicana é afetada por tempestades desde junho, e abriga um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.

A tempestade que caiu sobre a metrópole na madrugada de hoje impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no último domingo, quando o volume d'água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro.

O terminal relatou 120 voos com atrasos, 16 desviados para outros aeroportos e três cancelados, afetando um total de 19.500 passageiros. Uma pista permaneceu fechada por várias horas devido ao acúmulo de água.

A chuva desta madrugada voltou a causar alagamentos, e moradores estavam preocupados com a previsão de novas tempestades. "Estamos tentando novamente tirar a água. Se as autoridades não fizerem nada para resolver isso, de nada vai adiantar continuarmos aqui todos os dias", disse Vianey Caballero, 40.

Avenidas e ruas de diferentes setores da capital e sua periferia sofreram com alagamentos, que afetaram as operações do metrô. Autoridades da Cidade do México atribuem o problema ao acúmulo de lixo na rede de esgoto.

A capital mexicana foi construída sobre o que era um lago e vários rios, motivo pelo qual existem diversas depressões onde a água se acumula facilmente.

