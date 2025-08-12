Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais no solo para cuidar da saúde

A ginasta Rebeca Andrade, atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos, anunciou nesta terça-feira (12) que não vai mais competir no solo para cuidar da saúde, visando os Jogos de Los Angeles-2028. Rebeca viveu um momento histórico quando ganhou a medalha de ouro no solo nos Jogos de Paris-2024, ao superar na final a lendária americana Simone Biles, que fez uma reverência à brasileira no pódio e a chamou de "rainha".

"Eu não vou mais fazer solo. O solo é o que causa mais impacto", disse a ginasta ao participar do evento Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. "Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", acrescentou. As várias lesões e cirurgias no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo. A brasileira conquistou seis medalhas em três participações nos Jogos Olímpicos: duas de ouro, três de prata e uma de bronze, superando os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael como os atletas do país que mais vezes subiram ao pódio no maior evento esportivo do mundo.