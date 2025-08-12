Real Madrid diz que jogo Barça-Villarreal em Miami viola 'integridade da competição'

A avaliação do clube merengue surge um dia após a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ter dado sinal verde para submeter o pedido à Uefa e à Fifa.

O Real Madrid se manifestou nesta terça-feira (12) contra a realização do jogo da LaLiga entre Villarreal e Barcelona em Miami, por considerar que isso afetaria "o equilíbrio competitivo".

O Real afirma que, para garantir "a integridade da competição", todas as partidas devem ser disputadas nas mesmas condições e que "modificar unilateralmente este regime quebra a igualdade entre os concorrentes".

Além disso, o clube aponta que o jogo em Miami "compromete a legitimidade dos resultados e estabelece um precedente inaceitável que abre caminho a exceções baseadas em interesses alheios aos estritamente desportivos, afetando claramente a integridade desportiva e arriscando a adulteração da competição".

"As suas consequências seriam tão graves que marcariam um antes e um depois para o mundo do futebol", lamenta o Real Madrid.

Realizar uma partida no exterior é um compromisso da LaLiga, presidida por Javier Tebas, que está abertamente em desacordo com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, entre muitas outras questões, sobre o projeto defendido por este último de uma Superliga Europeia.