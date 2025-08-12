Putin e líder norte-coreano prometem "reforçar cooperação" antes da cúpula Rússia-EUA

Vladimir Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeram a "reforçar sua cooperação", dias antes da cúpula que o mandatário russo terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca, informou nesta quarta-feira (13, data local) a mídia estatal de Pyongyang. Espera-se que o magnata republicano pressione Moscou, durante sua reunião na próxima sexta-feira, para que ponha fim ao conflito na Ucrânia, no qual a Coreia do Norte forneceu tropas à Rússia.

Putin e Kim conversaram por telefone na terça-feira em um "ambiente caloroso e de camaradagem" e confirmaram sua "vontade de reforçar a cooperação no futuro", informou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA. Putin expressou sua gratidão pelo "espírito de sacrifício demonstrado pelo pessoal militar do Exército Popular da Coreia na libertação de Kursk", acrescentou o meio, em referência à participação da Coreia do Norte na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Kim, por sua vez, prometeu que a Coreia do Norte "apoiará plenamente todas as medidas que o governo russo adotar no futuro". Rússia e Coreia do Norte estreitaram seus laços nos últimos anos, especialmente após as operações conjuntas em território ucraniano.