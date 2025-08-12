Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG enfrenta Tottenham pelo título da Supercopa da Uefa

Autor AFP
Tipo Notícia

Após conquistar a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain não quer dividir os holofotes com o Tottenham, o campeão da Liga Europa que o desafiará nesta quarta-feira (13), em Udine, pela Supercopa da Uefa, um título menor mas que confere prestígio ao vencedor. 

Todos os grandes clubes do continente têm a Supercopa em sua galeria de troféus: Real Madrid (recordista com seis títulos), Barcelona, Milan, Liverpool, Bayern de Munique, Ajax, Juventus e Manchester United. 

O ambicioso campeão francês quer repetir o feito do Manchester City, o outro "novo rico" do futebol europeu, que se sagrou 'supercampeão' em 2023. 

O PSG já disputou a Supercopa, que tradicionalmente dá início à temporada europeia, em 1996, então como campeão da Recopa. No entanto, o time que era liderado em campo pelo brasileiro Raí acabou sendo goleado por 6 a 1 pela Juventus, que tinha medalhões como Zidane, Del Piero e Didier Deschamps.

- Uma equipe dominante -

"Estamos apenas no começo, nos primeiros passos de uma equipe que quer ser dominante" na Europa, declarou Luis Enrique em junho, relembrando supremacias passadas como a do Real Madrid na década de 1960 ou, mais recentemente, sob o comando do técnico Zinedine Zidane, o Barcelona de Guardiola e Messi, o Milan de Arrigo Sacchi e o Ajax de Johan Cruyff. 

Mas exercer poder absoluto no futebol atual é muito complicado, como o Chelsea fez questão de lembrar ao PSG ao vencer o time francês por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de Clubes em julho passado. 

Essa derrota "é boa para nós às vésperas da próxima temporada, para permanecermos humildes", disse o presidente parisiense, Nasser al-Khelaifi, após perder o título mundial. 

O objetivo é compatível com a ambição do PSG e de Luis Enrique, que sabe que um título logo no início pode ser a melhor motivação para seus jogadores antes da nova temporada. 

Após o sucesso da temporada passada, Luis Enrique mantém a espinha dorsal da equipe com dois reforços: o goleiro Lucas Chevalier, que pode estrear na quarta-feira, e o zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, cuja contratação foi oficializada nesta terça-feira, mas que não foi relacionado.

- Chevalier por Donnarumma -

A chegada do goleiro dos 'Bleus' significa a saída quase certa do italiano Gianluigi Donnarumma, que foi um dos destaques do título europeu e ficou de fora da convocação de Luis Enrique para a viagem à Itália. 

O restante do elenco não mudará muito em comparação com o time que dominou a temporada passada. 

Sem chegar a ter o porte extravagante de outros gigantes do futebol inglês, o Tottenham gastou cerca de US$ 170 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão pela cotação atual) para esquecer a desastrosa temporada passada, na qual o Tottenham terminou em 17º lugar na Premier League, a última acima das três posições de rebaixamento. 

A vitória na Liga Europa, o primeiro título dos londrinos desde a Copa da Liga inglesa em 2008, foi a única alegria para o 'Spurs', que graças a ela disputará a Supercopa e a próxima Liga dos Campeões.

- Mudança de comando no Tottenham -

Esse título não impediu a saída do técnico australiano Ange Postecoglou, substituído pelo dinamarquês Thomas Frank, que havia liderado o modesto Brentford à Premier League em 2021 e mantido o time na primeira divisão desde então. 

A saída de Harry Kane para Munique no verão de 2024 se juntou à recente despedida do sul-coreano Son Heung-min, outro jogador-chave do Spurs na última década. 

O atacante ganês Mohammed Kudus é a grande aposta do Spurs para a nova temporada e, juntamente com Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai e João Palhinha, tentarão revitalizar uma equipe agora liderada por estrelas sul-americanas como Rodrigo Bentancur, Richarlison e Cristian Romero. 

Uma vitória contra o PSG daria ao 'Spurs' um importante impulso para a nova temporada.

