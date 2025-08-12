Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, nesta terça-feira (12), que seu país permitirá que os palestinos saiam da Faixa de Gaza, enquanto o exército se prepara para uma ofensiva mais ampla no território.

Perguntado durante uma entrevista ao canal de TV internacional I24 News sobre a possível emigração de habitantes de Gaza para o exterior, Netanyahu avaliou que "isto ocorre em todos os conflitos".

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Nós os autorizaremos, durante e depois dos combates", afirmou Netanyahu.

glp-ds/ysm/pb/mb/mvv/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar