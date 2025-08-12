PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
CHINA BRASIL ECONOMIA: Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Trump espera cúpula 'construtiva' com Putin sob lupa de Ucrânia e Europa
=== CHINA BRASIL ECONOMIA ===
PEQUIM:
Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global
O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (12) em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.
(China Brasil EUA tarifas diplomacia comércio economia, 520 palavras, já transmitida)
=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===
BRUXELAS:
Trump espera cúpula 'construtiva' com Putin sob lupa de Ucrânia e Europa
Donald Trump declarou querer sondar o terreno na cúpula de sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que gera ansiedade na Ucrânia e entre líderes europeus pelo medo de um resultado desfavorável para Kiev.
(Ucrânia Rússia EUA conflito diplomacia UE, 690 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
LA PAZ:
Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos
Afetados por uma profunda crise econômica, os bolivianos se preparam para dar uma guinada radical à direita na eleição presidencial do próximo domingo, após 20 anos de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales.
(Bolívia eleições, 700 palavras, já transmitida)
LA PAZ:
Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia
Um é um ex-presidente e o outro um milionário. Entre esses dois perfis estará, muito provavelmente, o novo presidente da Bolívia. Qualquer um encerrará duas décadas de governos de esquerda que terminam com uma grave crise econômica.
(Bolívia eleições política, 670 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
MADRI:
Onda de calor deixa um morto em incêndio na Espanha e provoca seca na Inglaterra
A onda de calor que afeta a Europa, com temperaturas superiores a 40ºC em quase todo o sul do continente, multiplicou os incêndios florestais na Espanha e provocou cenas incomuns, incluindo um período de seca no Reino Unido.
(Europa clima, 650 palavras, já transmitida)
-- ORIENTE MÉDIO
JERUSALÉM:
Exército israelense e o desafio de tomar a Cidade de Gaza
Tomar a Cidade de Gaza, uma área urbana densamente povoada e com milhares de combatentes do Hamas à espreita, será uma operação difícil e com um custo elevado para o Exército israelense, afirmam os especialistas.
(Israel palestinos conflito, 670 palavras, já transmitida)
--- ECONOMIA ---
PEQUIM:
Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global
O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (12) em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.
(China Brasil EUA tarifas diplomacia comércio economia, 520 palavras, já transmitida)
Também anunciada em Principais Notícias
-- SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS
HONG KONG:
Vítimas de pornografia criada por IA veem Hong Kong despreparada para ameaça
A estudante de Direito 'C' acreditava que o uso da inteligência artificial (IA) para criar pornografia era uma ameaça distante, até que um colega de faculdade criou imagens dela e de várias outras mulheres.
(HongKong China pornografia Mulheres IA crime internet, 680 palavras, já transmitida)
PARIS:
Possível fim das senhas digitais entra em conflito com hábitos dos usuários
O anunciado fim das senhas digitais, um sistema de conexão considerado pouco confiável por especialistas e grandes empresas de tecnologia, esbarra na dificuldade dos usuários em se adaptar a novos sistemas.
(Tecnologia telecomunicações, 480 palavras, já transmitida)
-- ESPORTES
TÊNIS
Acompanhamento do Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati
--- CONTATO ---
Redação: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente