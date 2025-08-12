CHINA BRASIL ECONOMIA: Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global

Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global

Trump espera cúpula 'construtiva' com Putin sob lupa de Ucrânia e Europa

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (12) em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.

Donald Trump declarou querer sondar o terreno na cúpula de sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que gera ansiedade na Ucrânia e entre líderes europeus pelo medo de um resultado desfavorável para Kiev.

Trump espera cúpula 'construtiva' com Putin sob lupa de Ucrânia e Europa

LA PAZ:

Bolívia em crise comparece às urnas para guinada à direita após 20 anos

Afetados por uma profunda crise econômica, os bolivianos se preparam para dar uma guinada radical à direita na eleição presidencial do próximo domingo, após 20 anos de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales.

Bolívia eleições

LA PAZ:

Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Um é um ex-presidente e o outro um milionário. Entre esses dois perfis estará, muito provavelmente, o novo presidente da Bolívia. Qualquer um encerrará duas décadas de governos de esquerda que terminam com uma grave crise econômica.

Bolívia eleições política

-- EUROPA

MADRI:

Onda de calor deixa um morto em incêndio na Espanha e provoca seca na Inglaterra

A onda de calor que afeta a Europa, com temperaturas superiores a 40ºC em quase todo o sul do continente, multiplicou os incêndios florestais na Espanha e provocou cenas incomuns, incluindo um período de seca no Reino Unido.

Europa clima

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Exército israelense e o desafio de tomar a Cidade de Gaza

Tomar a Cidade de Gaza, uma área urbana densamente povoada e com milhares de combatentes do Hamas à espreita, será uma operação difícil e com um custo elevado para o Exército israelense, afirmam os especialistas.

Israel palestinos conflito

--- ECONOMIA ---

PEQUIM:

Xi diz a Lula que China e Brasil podem dar exemplo de 'autossuficiência' no Sul Global

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (12) em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.

China Brasil EUA tarifas diplomacia comércio economia

-- SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS

HONG KONG:

Vítimas de pornografia criada por IA veem Hong Kong despreparada para ameaça

A estudante de Direito 'C' acreditava que o uso da inteligência artificial (IA) para criar pornografia era uma ameaça distante, até que um colega de faculdade criou imagens dela e de várias outras mulheres.

HongKong China pornografia Mulheres IA crime internet

PARIS:

Possível fim das senhas digitais entra em conflito com hábitos dos usuários

O anunciado fim das senhas digitais, um sistema de conexão considerado pouco confiável por especialistas e grandes empresas de tecnologia, esbarra na dificuldade dos usuários em se adaptar a novos sistemas.

Tecnologia telecomunicações

-- ESPORTES

TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati

--- CONTATO ---

